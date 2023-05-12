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Неизвестные похитили сына владельца сети клиник «Гемотест» Газиева

Неизвестные похитили 21-летнего сына владельца сети клиник «Гемотест» Рудема Газиева и потребовали за него выкуп в один миллион долларов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Неизвестные похитили сына владельца сети клиник «Гемотест»
© РИА Новости

Отмечается, что за несколько дней до исчезновения молодой человек вернулся в Москву из Петербурга — там он отдыхал на майских праздниках. 11 мая его отцу позвонил незнакомец и потребовал, чтобы тот за один день нашел миллион долларов и передал эту сумму за освобождение сына.

Известно, что 9 мая сын писал бизнесмену, что у него все хорошо, а 10 мая его видели на занятиях в РУДН. Похитителей и самого юношу сейчас ищет полиция.

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