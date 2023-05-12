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«Портал в ад» в российском поселке попал на видео

В российском поселке Шерегеш Кемеровской области на видео попал провал, который образовался на месте шахты по добыче железной руды. Запись обрушения породы опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Участок начал проваливаться под землю в декабре 2022 года, однако порода продолжает осыпаться и спустя несколько месяцев. По данным издания, местные жители назвали образовавшуюся яму «порталом в ад».

В администрации Таштагольского района отметили, что ожидали подобное развитие событий и расселили людей из близлежащих домов.

«На данной территории никто не проживает, автомобильная дорога и водовод на Старый Шерегеш были заблаговременно вынесены, ручей Лапинский отведен. Под этим местом горные работы не ведутся. В настоящее время продолжаются работы по отсыпке данного провала», — отметили местные власти.

Ранее в Кургане машина провалилась в дыру в асфальте и оставила без воды жителей нескольких домов. Инцидент произошел на пересечении улиц Ленина и Маркса, возле 20 дома по улице Ленина. В результате жителей 11 домов оставили без холодного водоснабжения.

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