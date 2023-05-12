Найденный на дереве в московском парке дрон запустили дети

Беспилотный летательный аппарат, найденный в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, был запущен детьми. Об этом пишет издание Baza.

По его информации, группа несовершеннолетних запустила маленький квадрокоптер и случайно направила его на дерево. Предполагается, что с их родителями проведут воспитательную беседу, так как с 3 мая в столице запрещено запускать дроны.

В издании отметили, что случившееся вызвало серьезный переполох: на место выехали представители силовых структур, а новость быстро распространилась в СМИ.