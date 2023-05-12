Актрису Дрожжину потребовали приговорить к шести годам тюрьмы

Прокурор потребовал приговорить актрису Наталью Дрожжину к шести годам заключения, ее мужа Михаила Цивина - к семи. Также ей может грозить назначение штрафа в размере до 200 тысяч рублей.

«Прошу окончательно назначить наказание Дрожжиной в размере 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей», - передает РИА Новости слова прокурора.

Цивину государственный обвинитель назначил штраф 400 тысяч рублей, а бывшему нотариусу Дмитрию Бублию, по мнению прокурора, следует назначить 5 лет колонии и 300 тысяч рублей штрафа.

Все трое - фигуранты дела о мошенничестве в особо крупном размере. Супруги обвиняются в хищении имущества актера народного артиста СССР Алексея Баталова, Бублий - в злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве мошенничеству.

Уголовное дело было возбуждено еще в сентябре 2020 года, когда дочь и вдова Баталова обманным путем были лишены двух квартир, мастерской актера, крупной суммы денег, оставшись почти без средств к существованию.