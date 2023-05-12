Суд проверит законность домашнего ареста блогерши Блиновской

Мосгорсуд 22 мая рассмотрит жалобу на домашний арест блогерши Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы, избравшего меру пресечения.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов. "Жалоба на домашний арест Блиновской будет рассмотрена в Мосгорсуде 22 мая", — подтвердили в суде.

Ранее у Блиновской арестовали четыре банковских счета и еще два у ее мужа, объем средств на которых составил сотни млн рублей. Сама Блиновская находится под домашним арестом, она также подозревается в неуплате налогов.