Москвичка пожаловалась на галлюцинации после укола фельдшера скорой

Москвичка пожаловалась на галлюцинации после обезболивающего укола, который ей сделал фельдшер скорой помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, 39-летняя горожанка хотела избавиться от боли в почках. Она вызвала бригаду медиков к себе в квартиру на улице Минусинской. Фельдшер сделал женщине укол и уехал.

После этого, по версии москвички, ее состояние ухудшилось: подскочило давление, периодически появлялись судороги и галлюцинации. Спустя пять дней жительница столицы потеряла сознание. Ее срочно госпитализировали. У москвички диагностировали отравление психотропными веществами, ее смогли откачать. Произошедшим уже заинтересовались сотрудники полиции.