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Жителя Томска, который убил и расчленил троих человек, приговорили к 21 году колонии

В Томске вынесли приговор 54-летнему мужчине, который жестоко расправился с тремя собутыльниками. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Убившего и расчленившего троих человек россиянина приговорили к 21 году колонии
© РИА Новости

Установлено, что убийства россиян 34, 41 и 60 лет были совершены с декабря 2020 по февраль 2021 года. Во время застолья фигурант дела до смерти избивал знакомых молотком, а после расчленял их и выбрасывал останки в мусорные баки.

Дело в отношении мужчины рассматривал суд присяжных.

"Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний и назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что жительница Омской области тремя ударами убила собутыльника и спрятала его тело в сарай.

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