Убившего и расчленившего троих человек россиянина приговорили к 21 году колонии

Жителя Томска, который убил и расчленил троих человек, приговорили к 21 году колонии
В Томске вынесли приговор 54-летнему мужчине, который жестоко расправился с тремя собутыльниками. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по области.
Установлено, что убийства россиян 34, 41 и 60 лет были совершены с декабря 2020 по февраль 2021 года. Во время застолья фигурант дела до смерти избивал знакомых молотком, а после расчленял их и выбрасывал останки в мусорные баки.
Дело в отношении мужчины рассматривал суд присяжных.
"Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний и назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что жительница Омской области тремя ударами убила собутыльника и спрятала его тело в сарай.