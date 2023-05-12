Убившего и расчленившего троих человек россиянина приговорили к 21 году колонии

В Томске вынесли приговор 54-летнему мужчине, который жестоко расправился с тремя собутыльниками. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Установлено, что убийства россиян 34, 41 и 60 лет были совершены с декабря 2020 по февраль 2021 года. Во время застолья фигурант дела до смерти избивал знакомых молотком, а после расчленял их и выбрасывал останки в мусорные баки.