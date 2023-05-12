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Mash: пилотов самолета ослепили лазером при подлете к аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево во время посадки самолета, прилетевшего из Сочи в Москву, неизвестный попытался ослепить пилотов лазером. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Пилотов самолета ослепили лазером при подлете к аэропорту Шереметьево
© Depositphotos

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 12 мая, в половину первого.

По данным портала, борт N6948 шел на посадку со стороны Ленинградского шоссе. Когда самолет снизился до 4,8 километра, луч попал в глаза капитану корабля и его помощнику.

Командир сразу же доложил о происшествии и пояснил, что сможет посадить лайнер. Самолет удачно приземлили. В настоящее время полиция выясняет, кто пытался вывести экипаж из строя.

Ранее Mash сообщал, что неопознанный беспилотник пытался атаковать самолет Airbus A320 рейса Самара — Москва во время посадки в столичном аэропорту Шереметьево.

Впоследствии "Аэрофлот" назвал недостоверной информацию о сближении самолета и БПЛА в Шереметьево.

В конце апреля Telegram-канале Shot со ссылкой на источник сообщал, что в Пулково во время посадки самолета, прилетевшего из Сочи в Санкт-Петербург, неизвестный попытался ослепить пилотов зеленым лазером.

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