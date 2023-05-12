Пенсионерку с сыном-инвалидом нашли мертвыми в квартире в центре Москвы

В квартире, расположенной в доме в Нижнем Кисловском переулке в центре Москвы, нашли мертвыми 85-летнюю пенсионерку с сыном-инвалидом, сообщает MK.RU.

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По сведениям издания, пожилая женщина в последнее время могла с трудом передвигаться. Вместе с ней проживал 57-летний сын. Другой ребенок пенсионерки эмигрировал в США. Он рассказал, что в последний раз общался с матерью по телефону 7 мая. Спустя четыре дня квартиру женщины вскрыли. Сначала навстречу оперативникам и медикам выбежал пудель. Собака разом выпила около двух литров воды, налитой спасителями.

В коридоре обнаружили труп мужчины, а в комнате, на полу лежала мертвая пожилая женщина. По предварительной версии, владелица жилища услышала, как сын упал, поспешила ему помочь, но поскользнулась.