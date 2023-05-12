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Студентка ГИТИСа пожаловалась на побои от своей преподавательницы

Преподавательница ГИТИСа избила свою студентку. Как сообщает Telegram-канал Mash, 22-летняя девушка заявила, что педагог напала на нее со спины.

Студентка ГИТИСа обвинила преподавательницу в побоях
© РИА Новости

После конфликта девушка смогла самостоятельно добраться до больницы, где ей оказали медицинскую помощь и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Позднее студентку отпустили на амбулаторное лечение, однако сама она до сих пор плохо себя чувствует — у нее болит голова, нарушена координация, трясутся руки.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил, что пострадавшая сильно преувеличила. По его словам, девушку никто не бил, а лишь слегка задели на репетиции. А голова у нее якобы болела и до происшествия.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, полиция выясняет все обстоятельства получения травмы студенткой.

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