Студентка ГИТИСа обвинила преподавательницу в побоях

Преподавательница ГИТИСа избила свою студентку. Как сообщает Telegram-канал Mash, 22-летняя девушка заявила, что педагог напала на нее со спины.

После конфликта девушка смогла самостоятельно добраться до больницы, где ей оказали медицинскую помощь и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Позднее студентку отпустили на амбулаторное лечение, однако сама она до сих пор плохо себя чувствует — у нее болит голова, нарушена координация, трясутся руки.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил, что пострадавшая сильно преувеличила. По его словам, девушку никто не бил, а лишь слегка задели на репетиции. А голова у нее якобы болела и до происшествия.