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ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который передавал спецслужбам Украины видео с отправкой военной техники в зону СВО. Об этом пишет РИА Новости.

ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма за госизмену
© ТАСС

Как уточнили в ЦОС ФСБ РФ, 34-летний житель республики отправил видео чат-бот одного из телеграмм-каналов, на котором украинские силовики получали разведывательные данные, кадры движения воинского эшелона с вооружением Министерства обороны России, направляющегося в район проведения спецопераций. Эта информация передавалась украинским военизированным формированиям и помогала противнику при нанесении ракетных ударов.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о госизмене. В данный момент он находится под арестом.

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Ранее в Крыму ФСБ задержала россиянина, который готовил теракт в Военно-морском госпитале Минобороны РФ в Симферополе. При обыске у него обнаружили две самодельные бомбы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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