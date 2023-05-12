ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который передавал спецслужбам Украины видео с отправкой военной техники в зону СВО. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в ЦОС ФСБ РФ, 34-летний житель республики отправил видео чат-бот одного из телеграмм-каналов, на котором украинские силовики получали разведывательные данные, кадры движения воинского эшелона с вооружением Министерства обороны России, направляющегося в район проведения спецопераций. Эта информация передавалась украинским военизированным формированиям и помогала противнику при нанесении ракетных ударов.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о госизмене. В данный момент он находится под арестом.