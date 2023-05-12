На дереве в одном из парков Москвы нашли дрон

В парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы на дереве нашли беспилотник. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

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Источник агентства уточнил, что дрон застрял в ветках дерева. Устройство, предварительно, запустил один из местных жителей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут хозяина дрона.