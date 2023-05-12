На дереве в одном из парков Москвы нашли дрон
В парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы на дереве нашли беспилотник. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Источник агентства уточнил, что дрон застрял в ветках дерева. Устройство, предварительно, запустил один из местных жителей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут хозяина дрона.
В Подмосковье с 3 мая ввели запрет на полеты беспилотников. Теперь разрешение на полеты получают только оперативные службы и органы государственной власти, проводящие авиационные работы. Аналогичные меры действуют в более чем 45 российских регионах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан.
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