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На дереве в одном из парков Москвы нашли дрон

В парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы на дереве нашли беспилотник. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

На дереве в одном из парков Москвы нашли дрон
©  Alexej Braitmayer / Unsplash

Источник агентства уточнил, что дрон застрял в ветках дерева. Устройство, предварительно, запустил один из местных жителей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут хозяина дрона.

В Подмосковье с 3 мая ввели запрет на полеты беспилотников. Теперь разрешение на полеты получают только оперативные службы и органы государственной власти, проводящие авиационные работы. Аналогичные меры действуют в более чем 45 российских регионах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан.

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