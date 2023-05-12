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В Подмосковье нашли пропавшую жену бывшего командующего ВДВ РФ Колмакова

Сотрудники полиции нашли в Подмосковье пропавшую в Москве жену бывшего командующего Воздушно-десантными войсками России Александра Колмакова. Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, полицейским удалось за сутки установить местонахождение пропавшей женщины, которая, по данным источника в правоохранительных органах, является женой бывшего командующего ВДВ.

В Подмосковье нашли пропавшую жену экс-командующего ВДВ Колмакова
© РИА Новости

"Менее суток понадобилось сотрудникам полиции УВД по ЦАО для установления местонахождения пропавшей женщины, которую обнаружили на территории Московской области. В настоящее время жизни и здоровью гражданки ничего не угрожает. Она находится с членами семьи", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Со своей стороны в правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о 62-летней Тамаре Колмаковой, жене бывшего командующего ВДВ России.

Жену бывшего командующего ВДВ России похитили в Москве

"10 мая Тамара Колмакова ушла на работу и вечером домой не вернулась. Вечером ее супругу, бывшему командующему ВДВ России Александру Колмакову, позвонил неизвестный, который сообщил, что женщина похищена, и потребовал за нее выкуп в размере 1 млн рублей. Мужчина обратился в полицию", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время устанавливается, кто звонил, а также обстоятельства произошедшего.

Александр Колмаков с декабря 2014 года является председателем Центрального совета ДОСААФ России. Ранее он был командующим Воздушно-десантными войсками РФ, занимал должность первого замминистра обороны России.

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