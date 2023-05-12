В Подмосковье нашли пропавшую жену экс-командующего ВДВ Колмакова

"10 мая Тамара Колмакова ушла на работу и вечером домой не вернулась. Вечером ее супругу, бывшему командующему ВДВ России Александру Колмакову, позвонил неизвестный, который сообщил, что женщина похищена, и потребовал за нее выкуп в размере 1 млн рублей. Мужчина обратился в полицию", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время устанавливается, кто звонил, а также обстоятельства произошедшего.