Открывших огонь при задержании двоих экстремистов ликвидировали в Дагестане

Правоохранительные органы в Дагестане уничтожили двоих экстремистов, которые оказали вооруженное сопротивление при задержании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел республики.

Отмечается, что нападавших опознали как ранее покинувших место постоянного проживания сторонников религиозно-экстремистского течения в исламе. Экстремистами оказались 18-летний уроженец села Новолакское Новолакского района и 20-летний уроженец Каспийска.

"При попытке задержания указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы", - проинформировали в ведомстве.

Накануне правоохранителям поступила информация о вооруженном нападении в районе населенного пункта Цыйша Кулинского района в Дагестане двух неустановленных лиц на водителя частного такси с целью завладения автомобилем.