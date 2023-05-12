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МВД: открывших огонь при задержании двоих экстремистов ликвидировали в Дагестане

Правоохранительные органы в Дагестане уничтожили двоих экстремистов, которые оказали вооруженное сопротивление при задержании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел республики.

Открывших огонь при задержании двоих экстремистов ликвидировали в Дагестане
© РИА Новости

Отмечается, что нападавших опознали как ранее покинувших место постоянного проживания сторонников религиозно-экстремистского течения в исламе. Экстремистами оказались 18-летний уроженец села Новолакское Новолакского района и 20-летний уроженец Каспийска.

"При попытке задержания указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы", - проинформировали в ведомстве.

Накануне правоохранителям поступила информация о вооруженном нападении в районе населенного пункта Цыйша Кулинского района в Дагестане двух неустановленных лиц на водителя частного такси с целью завладения автомобилем.

Ранее в спецслужбах Донецкой народной республики (ДНР) заявляли, что Украина готовила на базе молодежного центра под Волновахой экстремистов для участия в террористической деятельности.

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