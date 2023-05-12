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Слон напал на автобус с россиянами на Шри-Ланке

На острове Шри-Ланка слон напал на автобус с россиянами. Как сообщает РЕН ТВ, животное разбило стекло в автобусе.

Сперва туристы восприняли толчки от слона как забавное явление, однако позднее стало ясно, что животное проявляет агрессию. Своим хоботом слон разбил боковое стекло. Россияне решили «откупиться» от нападающего и выбросили пакет с продуктами. Слон забрал пакет и ушел.

Напомним, что в конце апреля 42-летний турист из Мурманска пропал возле непальского города Покхар. Мужчина пошел в поход с друзьями по территории нацпарка и отделился от группы. Спустя несколько часов турист прислал знакомым видео, на котором он якобы убегал от носорога.

Россияне обратились в российское посольство и заявили, что их товарищ пропал. Однако позднее турист вышел на связь, и заявил, что решил таким образом подшутить над друзьями. В действительности никакой носорог на него не нападал.

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