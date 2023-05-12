Режиссер Беркович обжаловала свой арест по делу об оправдании терроризма

Театральный режиссер Евгения Беркович подала жалобу на свой арест по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Замоскворецком суде Москвы, который ранее принял решение отправить Беркович под стражу.

"В суд поступила жалоба защиты Беркович на решение избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля", - сказали в суде.

В отношении Беркович возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Причиной этого стал поставленный ею спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Драматург Светлана Петрийчук написала сценарий для этого произведения.