Житель Подмосковья убил жену после похищения и изнасилования

В Подмосковье к 17 годам лишения свободы приговорили мужчину за похищение, изнасилование и убийство жены, сообщает в пятницу, 12 мая, ГСУ СК России по Московской области.

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По информации ведомства, супруги находились в процессе развода. В январе 2022 года, когда женщина выехала с работы на автомобиле, обвиняемый проследил за ней и похитил, затащив в свою машину. Мужчина связал руки жены скотчем, изнасиловал, а затем задушил.

В полицию обратилась сестра потерпевшей, когда та не вернулась с работы домой. Вскоре подозреваемый был задержан и арестован. Суд признал его виновным в похищении человека, изнасиловании и убийстве.