$75.88-0.8182.89-1.26

Житель Подмосковья убил жену после похищения и изнасилования

В Подмосковье к 17 годам лишения свободы приговорили мужчину за похищение, изнасилование и убийство жены, сообщает в пятницу, 12 мая, ГСУ СК России по Московской области.

Житель Подмосковья убил жену после похищения и изнасилования
© Евгений Павленко / Коммерсантъ

По информации ведомства, супруги находились в процессе развода. В январе 2022 года, когда женщина выехала с работы на автомобиле, обвиняемый проследил за ней и похитил, затащив в свою машину. Мужчина связал руки жены скотчем, изнасиловал, а затем задушил.

В полицию обратилась сестра потерпевшей, когда та не вернулась с работы домой. Вскоре подозреваемый был задержан и арестован. Суд признал его виновным в похищении человека, изнасиловании и убийстве.

Ранее житель Подмосковья зарезал сожительницу кухонным ножом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий