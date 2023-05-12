Россиянку задержали за съемку изнасилования ее 16-летней дочери отчимом в Москве

В Москве отчим, 41-летний инженер строительной компании, насиловал 16-летнюю падчерицу, а мать девушки, гендиректор торговой компании, снимала происходящее на видео. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Семья проживала на Волжском бульваре. Мать решила подзаработать на своей дочери и начала снимать порно с ее участием, а также делать интимные фотографии. В роли напарника выступал отчим, который насиловал подростка на камеру. Записи подельники выкладывали в интернет.