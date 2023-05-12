Жену бывшего командующего ВДВ России похитили в Москве

Baza: в Москве похитили жену экс-первого замминистра обороны и командующего ВДВ Колмакова
В Москве неизвестные похитили супругу бывшего первого замминистра обороны и командующего ВДВ Александра Колмакова, который сейчас возглавляет ДОСААФ России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, жена Колмакова исчезла 10 мая: утром женщина ушла на работу, но домой больше не вернулась. В тот же вечер генерал-полковнику позвонил неизвестный, который сообщил о похищении его супруги.
Злоумышленник потребовал Колмакова передать ему один миллион рублей. После этого военный обратился в полицию.
Ранее стало известно, что пропавшую мать помощницы российского сенатора нашли живой в Тверской области. По данным следствия, женщину обманули мошенники – они уговорили ее выйти из дома, после чего «лишили возможности общаться с родственниками».