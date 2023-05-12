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Baza: в Москве похитили жену экс-первого замминистра обороны и командующего ВДВ Колмакова

В Москве неизвестные похитили супругу бывшего первого замминистра обороны и командующего ВДВ Александра Колмакова, который сейчас возглавляет ДОСААФ России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жену бывшего командующего ВДВ России похитили в Москве
© Воздушно-десантные войска России

По данным источника, жена Колмакова исчезла 10 мая: утром женщина ушла на работу, но домой больше не вернулась. В тот же вечер генерал-полковнику позвонил неизвестный, который сообщил о похищении его супруги.

Злоумышленник потребовал Колмакова передать ему один миллион рублей. После этого военный обратился в полицию.

Ранее стало известно, что пропавшую мать помощницы российского сенатора нашли живой в Тверской области. По данным следствия, женщину обманули мошенники – они уговорили ее выйти из дома, после чего «лишили возможности общаться с родственниками».

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