"Желтый" уровень пожарной опасности ввели в Курганской области

Желтый уровень пожарной опасности ввели власти Курганской области в регионе, сообщает в Telegram пресс-служба правительства области.

12 и 13 мая в юго-западных районах области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса), в других районах - высокая пожарная опасность (4-й класс горимости).

"Повсеместно вводится желтый уровень опасности. Глава региона [Вадим Шумков] поручил главам муниципальных образований усилить патрулирование в границах населенных пунктов, СНТ, а также патрулирование лесов", — подчеркнули в правительстве.

Сообщается, что синоптики прогнозируют в регионе усиление ветра, в настоящее время порывы ветра уже достигают 16 м/с.

Власти Курганской области подчеркивают, что ситуация с лесными пожарами в регионе остается серьезной. В муниципальных образованиях подготовили технику на случай эвакуации жителей и пункты временного размещения, усилили патрулирование в округах и городах региона.

Сообщается, что на 9.00 угроз населенным пунктам от пожаров нет. В Кургане действует ландшафтный пожар, он локализован. Также зафиксирован лесной пожар в Шатровском округе, он тоже локализован.