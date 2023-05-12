$75.88-0.8182.89-1.26

"Желтый" уровень пожарной опасности ввели в Курганской области

Желтый уровень пожарной опасности ввели власти Курганской области в регионе, сообщает в Telegram пресс-служба правительства области.

"Желтый" уровень пожарной опасности ввели в Курганской области
© РИА Новости

12 и 13 мая в юго-западных районах области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса), в других районах - высокая пожарная опасность (4-й класс горимости).

"Повсеместно вводится желтый уровень опасности. Глава региона [Вадим Шумков] поручил главам муниципальных образований усилить патрулирование в границах населенных пунктов, СНТ, а также патрулирование лесов", — подчеркнули в правительстве.

Сообщается, что синоптики прогнозируют в регионе усиление ветра, в настоящее время порывы ветра уже достигают 16 м/с.

Власти Курганской области подчеркивают, что ситуация с лесными пожарами в регионе остается серьезной. В муниципальных образованиях подготовили технику на случай эвакуации жителей и пункты временного размещения, усилили патрулирование в округах и городах региона.

Сообщается, что на 9.00 угроз населенным пунктам от пожаров нет. В Кургане действует ландшафтный пожар, он локализован. Также зафиксирован лесной пожар в Шатровском округе, он тоже локализован.

7 мая в Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий