Россиянина осудили на 20 лет за избиение до смерти трехмесячной дочери

По данным следствия, вечером 20 октября в доме на Оренбургской улице мужчина проводил время вместе со своей сожительницей и их общей подругой. Опьянев, россиянин разозлился и начал избивать гражданскую жену металлической трубой по голове и телу, а затем набросился на свою маленькую дочь и избил ее. Также он пригрозил расправой знакомой, которая находилась в комнате.