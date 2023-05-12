Пожар на складе в Дзержинском перекинулся на соседнее здание

Пожар, произошедший на складе в подмосковном Дзержинском, до сих пор не могут потушить. Огонь перекинулся на соседнее здание, где загорелась крыша. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточняют в пресс-службе МЧС, крыша соседнего здания горит уже на площади 20 кв. м. Всего же площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. метров. К тушению привлечены два вертолета Ка-32. В сети появились видео работы авиации на месте возгорания.

Напомним, пожар произошел на складе, расположенном на улице Садовой. Помещения сдаются в аренду предпринимателям. На месте работают сотрудники экстренных служб. Сообщалось, что на участке загорелись покрышки.