СМИ: в Перми задержали собирающих деньги для СВО от имени Симоньян мошенников

Полицейские задержали в Перми трех человек, собиравших деньги якобы для помощи СВО от имени главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян. Об этом сообщает ТАСС.

Симоньян обратилась в полицию, после чего личности мошенников установили.

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что мошенники создали в одном из популярных мессенджеров несколько каналов от имени Симоньян и набрали более ста тысяч подписчиков.

Они публиковали сообщения с призывом пожертвовать деньги на технику для участников спецоперации. Деньги предлагалось отправлять на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам, на самом деле - посредникам, которые затем переводили средства мошенникам за вознаграждение.

По данным МВД, сумма одного перевода достигала 20 тысяч рублей. Оборот мошенников за последние полтора месяца в полиции оценили в семь миллионов рублей.