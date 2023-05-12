СМИ: в Перми задержали собирающих деньги для СВО от имени Симоньян мошенников
Полицейские задержали в Перми трех человек, собиравших деньги якобы для помощи СВО от имени главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян. Об этом сообщает ТАСС.
Симоньян обратилась в полицию, после чего личности мошенников установили.
Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что мошенники создали в одном из популярных мессенджеров несколько каналов от имени Симоньян и набрали более ста тысяч подписчиков.
Они публиковали сообщения с призывом пожертвовать деньги на технику для участников спецоперации. Деньги предлагалось отправлять на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам, на самом деле - посредникам, которые затем переводили средства мошенникам за вознаграждение.
По данным МВД, сумма одного перевода достигала 20 тысяч рублей. Оборот мошенников за последние полтора месяца в полиции оценили в семь миллионов рублей.
Ранее специалисты по кибербезопасности рассказали «Ведомостям» о новых мошеннических схемах, появившихся во время спецоперации. В частности, россиянам рассылали фишинговые письма якобы от министра обороны РФ Сергея Шойгу, содержащие призывы пожертвовать деньги российской армии.