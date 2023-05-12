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Россиянка объяснила причину убийства четырехлетнего сына

41-летняя москвичка, убившая четырехлетнего сына, страдает шизофренией. Она совершила преступление во время приступа психического заболевания. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Россиянка объяснила причину убийства четырехлетнего сына
© Lenta.ru

Таким образом на допросе у следователя женщина объяснила причину убийства ребенка.

Следствие ходатайствует о ее аресте, сообщили «Ленте.ру» в московском управлении Следственного комитета России. Ей вменяется убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

По данным следствия, 11 мая женщина 1981 года рождения в квартире жилого дома на Рублевском шоссе задушила сына и перерезала ему горло.

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