Россиянка объяснила причину убийства четырехлетнего сына

41-летняя москвичка, убившая четырехлетнего сына, страдает шизофренией. Она совершила преступление во время приступа психического заболевания. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Таким образом на допросе у следователя женщина объяснила причину убийства ребенка.

Следствие ходатайствует о ее аресте, сообщили «Ленте.ру» в московском управлении Следственного комитета России. Ей вменяется убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.