Россиянка объяснила причину убийства четырехлетнего сына
41-летняя москвичка, убившая четырехлетнего сына, страдает шизофренией. Она совершила преступление во время приступа психического заболевания. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Таким образом на допросе у следователя женщина объяснила причину убийства ребенка.
Следствие ходатайствует о ее аресте, сообщили «Ленте.ру» в московском управлении Следственного комитета России. Ей вменяется убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.
По данным следствия, 11 мая женщина 1981 года рождения в квартире жилого дома на Рублевском шоссе задушила сына и перерезала ему горло.