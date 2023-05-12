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На тушение пожара в Дзержинском направили два вертолета

Два пожарных вертолета были направлены на тушение возгорания на складе покрышек в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщил заместитель мэры Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводит ТАСС.

На тушение пожара в Дзержинском направили два вертолета
© РИА Новости

«Два пожарных вертолета Московского авиацентра направлены для оказания помощи в тушении пожара в подмосковном Дзержинском», — сказал заммэра столицы.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщило, что площадь возгорания увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров.

О возгорании на складских помещениях в Дзержинском стало известно утром 12 мая. На появившихся кадрах видны огромные клубы черного дыма, возвышающиеся над промзоной. Отмечается, что дым видно за несколько километров.

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