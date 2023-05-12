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В Петербурге медсестра в доме ребенка обожгла трехлетнюю девочку

В Санкт-Петербурге медсестра психоневрологического дома ребенка обожгла трехлетнюю девочку во время гигиенических процедур. Об этом сообщается в Telegram-канале 78.ru.

В Петербурге медсестра в доме ребенка обожгла трехлетнюю девочку
© РИА Новости

По сведениям издания, все произошло еще 1 мая, однако руководство дома ребенка об инциденте сообщать не торопилось. 55-летняя медсестра обожгла ногу маленькой пациентки. На протяжении десяти дней сотрудники пытались лечить ожог самостоятельно.

Позже девочку отвезли в детскую городскую больницу. Материал о случившемся передали петербургским следователям.

В марте сообщалось, что медсестра в роддоме Николаевска-на-Амуре Хабаровского края обожгла кипятком младенца во время купания. Сотрудница роддома решила скрыть произошедшее — оторвала образовавшийся пузырь, убрала кожу и прикрыла место марлевой повязкой.

Когда ситуация вскрылась, россиянка извинилась. Позже она получила дисциплинарное взыскание. В хабаровском роддоме организовали служебное расследование.

До этого в Петербурге годовалый ребенок попал в реанимацию после того, как обварился кипятком.

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