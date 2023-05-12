Москвичка потеряла почти 6 млн рублей в попытках удачно выйти замуж

Чтобы удачно выйти замуж, 59-летняя москвичка заплатила клубу знакомств почти 6 млн рублей. Однако в итоге женщина осталась без денег, а мужа так и не встретила. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

Валентина Николаевна решила найти свою любовь с помощью профессионалов. Для этого женщина два года назад обратилась в клуб знакомств «Вместе навсегда», расположенный в центре Москвы на улице Покровка.

Организация проводила для своих клиентов вечеринки в стиле Speed Dating (быстрые знакомства, - прим.), где они встречались с подходящими кандидатами. С женщиной заключили договор об оказании услуг на сумму 5,9 млн рублей.

За эти деньги клиентке обещали трансформировать ее отношение к мужчинам, избавить от негативных установок и в итоге подготовить к встрече с будущим супругом. Однако через какое-то время с Валентиной Николаевной просто перестали выходить на связь.