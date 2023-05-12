$75.88-0.8182.89-1.26

Москвичка потеряла почти 6 млн рублей в попытках удачно выйти замуж

Чтобы удачно выйти замуж, 59-летняя москвичка заплатила клубу знакомств почти 6 млн рублей. Однако в итоге женщина осталась без денег, а мужа так и не встретила. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

Москвичка потеряла почти 6 млн рублей в попытках удачно выйти замуж
© РИА Новости

Валентина Николаевна решила найти свою любовь с помощью профессионалов. Для этого женщина два года назад обратилась в клуб знакомств «Вместе навсегда», расположенный в центре Москвы на улице Покровка.

Организация проводила для своих клиентов вечеринки в стиле Speed Dating (быстрые знакомства, - прим.), где они встречались с подходящими кандидатами. С женщиной заключили договор об оказании услуг на сумму 5,9 млн рублей.

За эти деньги клиентке обещали трансформировать ее отношение к мужчинам, избавить от негативных установок и в итоге подготовить к встрече с будущим супругом. Однако через какое-то время с Валентиной Николаевной просто перестали выходить на связь.

За два года женщина так и не получила обещанного мужа, а сам клуб в настоящее время закрыт. Полицейские начали поиск мошенников.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий