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В Крыму на стройке Соборной мечети нашли пакет с торчащими проводами

В Крыму на стройке Соборной мечети нашли черный пакет с торчащими проводами. До этого силовикам поступило сообщение о заложенном самодельном взрывном устройстве (СВУ), сообщил источник Telegram-канала Shot.

В Крыму на стройке Соборной мечети нашли пакет с торчащими проводами
© РИА Новости

По информации издания, подозрительный предмет заметили на складе. Он был обмотан скотчем. К месту оперативно вызвали саперов.

По предварительным данным, это был муляж взрывного устройства, никакой угрозы он не нес. «Гранату» собрали из четырех кусков хозяйственного мыла, проводов и телефона.

Черный пакет со всем содержимым отправили экспертам. Силовики начали выяснять, кто мог оставить его в мечети.

11 мая сообщалось, что в Пермском крае учительница обнаружила самодельное взрывное устройство в своем огороде.

Позже опасную находку отправили на экспертизу и выяснили, что это взрывчатка массой 45 граммов с бездымным порохом. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

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