$75.88-0.8182.89-1.26

ФСБ сообщила о первом в России приговоре за срыв гособоронзаказа

Батайский городской суд вынес приговор главе предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) «ОКТБ «Вектор» Анатолию Михалину за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом ФСБ по Ростовской области.

ФСБ сообщила о первом в России приговоре за срыв гособоронзаказа
© РИА Новости

Подсудимый признан виновным по статье 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия»). Он приговорен к условному сроку в связи с полным признанием вины и возмещением причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу.

Это первый в России приговор по статье 201.1 УК РФ. В сентябре прошлого года были внесены изменения в Уголовный кодекс России в части ответственности за срыв исполнения гособоронзаказа.

Путин подписал указ о работе предприятий гособоронзаказа при военном положении

Суд установил, что Михалин в течение двух лет умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты.

90
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий