ФСБ сообщила о первом в России приговоре за срыв гособоронзаказа

Батайский городской суд вынес приговор главе предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) «ОКТБ «Вектор» Анатолию Михалину за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом ФСБ по Ростовской области.

Подсудимый признан виновным по статье 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия»). Он приговорен к условному сроку в связи с полным признанием вины и возмещением причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу.

Это первый в России приговор по статье 201.1 УК РФ. В сентябре прошлого года были внесены изменения в Уголовный кодекс России в части ответственности за срыв исполнения гособоронзаказа.