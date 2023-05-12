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Появился снимок с места жесткой посадки вертолета в Приморье

Следственный комитет опубликовал снимок с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Приморье. Кадр выложен на официальном сайте восточного межрегионального управления ведомства на транспорте.

Появился снимок с места жесткой посадки вертолета в Приморье
© РИА Новости

На опубликованном фото видно, что вертолет при приземлении не получил серьезных повреждений — у транспортного средства повреждены лишь шасси и хвостовая часть.

МСУТ СК России

В Следственном комитете уточнили, что ведомство проводит проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

О жесткой посадке вертолета сообщалось утром 12 мая. Известно, что при посадке Ми-2 оборвал линии электропередачи. Пилота на месте не оказалось. Сотрудники полиции выяснили, что вертолет принадлежит ЧОПу, а его пилотом значится 64-летний житель Владивостока.

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