Появился снимок с места жесткой посадки вертолета в Приморье

Следственный комитет опубликовал снимок с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Приморье. Кадр выложен на официальном сайте восточного межрегионального управления ведомства на транспорте.

На опубликованном фото видно, что вертолет при приземлении не получил серьезных повреждений — у транспортного средства повреждены лишь шасси и хвостовая часть.

МСУТ СК России

В Следственном комитете уточнили, что ведомство проводит проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.