Восемь человек получили ранения в результате нового землетрясения в Японии

По данным японского метеорологического агентства и местных властей, землетрясение с предварительной магнитудой 5,2 произошло рано утром в четверг, 11 мая, на востоке Японии, включая префектуру Тиба и Токио, в результате чего не менее восьми человек получили ранения, сообщает телеканал NHK.

По данным Метеорологического агентства, землетрясение в 4.16 утра имело 5 баллов по японской шкале интенсивности землетрясений в 7 баллов в Кисарадзу и 5 баллов в Кимицу, как в префектуре Тиба, так и 4 балла в районах, включая районы Тиёда и Синагава в Токио. Предупреждение о цунами не объявлялось. Агентство определяет верхнюю пятерку по шкале синдо как ситуацию, в которой многим людям трудно ходить. По данным агентства, впервые с марта 2012 года в префектуре Тиба произошло землетрясение силой 5 баллов, сообщает Japan Times.

Агентство предупредило, что землетрясения подобного масштаба могут произойти в течение недели. Две женщины получили легкие ранения в префектуре Тиба, и еще два человека получили ранения в префектуре Канагава, в том числе мужчина, на которого во время сна упал потолочный светильник. Сообщений о жертвах и повреждениях в Токио не поступало.