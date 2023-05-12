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Восемь человек получили ранения в результате нового землетрясения в Японии

По данным японского метеорологического агентства и местных властей, землетрясение с предварительной магнитудой 5,2 произошло рано утром в четверг, 11 мая, на востоке Японии, включая префектуру Тиба и Токио, в результате чего не менее восьми человек получили ранения, сообщает телеканал NHK.

Восемь человек получили ранения в результате нового землетрясения в Японии
© globallookpress.com

По данным Метеорологического агентства, землетрясение в 4.16 утра имело 5 баллов по японской шкале интенсивности землетрясений в 7 баллов в Кисарадзу и 5 баллов в Кимицу, как в префектуре Тиба, так и 4 балла в районах, включая районы Тиёда и Синагава в Токио. Предупреждение о цунами не объявлялось. Агентство определяет верхнюю пятерку по шкале синдо как ситуацию, в которой многим людям трудно ходить. По данным агентства, впервые с марта 2012 года в префектуре Тиба произошло землетрясение силой 5 баллов, сообщает Japan Times.

Агентство предупредило, что землетрясения подобного масштаба могут произойти в течение недели. Две женщины получили легкие ранения в префектуре Тиба, и еще два человека получили ранения в префектуре Канагава, в том числе мужчина, на которого во время сна упал потолочный светильник. Сообщений о жертвах и повреждениях в Токио не поступало.

Некоторые рейсы Восточно-Японской железной дороги, проходящие через префектуру Тиба, в том числе линии Утибо и Сотобо, были отменены или задержаны. В Кисаразу черепица была смещена и разбросана по земле. Десятки лифтов, в основном в многоэтажных многоквартирных домах в Токио, а также в префектурах Тиба и Канагава, автоматически остановились из-за землетрясения, и обслуживающему персоналу пришлось перезапускать их вручную. Но, как сообщает компания Elevator Systems, занимающаяся производством и обслуживанием лифтов, никто не был заперт внутри.

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