Американский конгрессмен Сантос признал вину в краже из магазина в Бразилии

Конгрессмен-республиканец Джордж Сантос, которого в США обвиняют в мошенничестве и незаконном отмывании денег, в четверг признал свою вину в краже из магазина в Бразилии. Об этом сообщает The Washington Post. В публикации отмечается, что данное дело продолжается практически 15 лет.
По данным правительства Бразилии, 19-летний Сантос в 2008 году выписал два поддельных чека на $430, чтобы купить одежду и обувь в небольшом магазине в пригороде Рио-де-Жанейро. Владелец магазина вскоре обратился в правоохранительные органы, и Сантосу было предъявлено уголовное обвинение в хищении. Издание подчеркивает, что с помощью видеосвязи Сантос появился на судебных слушаниях в Бразилии.
Он признался в краже и согласился выплатить компенсацию и штрафы в случае прекращения уголовного дела против него. Суд предоставил конгрессмену 30 дней на выплату $2 тыс. штрафа и $2,8 тыс. компенсации потерпевшему. Дело будет закрыто только после произведения выплат. Ранее Федеральная прокуратура США предъявила обвинения конгрессмену-республиканцу от штата Нью-Йорк Джорджу Сантосу.