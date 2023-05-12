$75.88-0.8182.89-1.26

Американский конгрессмен Сантос признался в краже из магазина в Бразилии

Конгрессмен-республиканец Джордж Сантос, которого в США обвиняют в мошенничестве и незаконном отмывании денег, в четверг признал свою вину в краже из магазина в Бразилии. Об этом сообщает The Washington Post. В публикации отмечается, что данное дело продолжается практически 15 лет.

Американский конгрессмен Сантос признал вину в краже из магазина в Бразилии
© Jonathan Ernst/Reuters

По данным правительства Бразилии, 19-летний Сантос в 2008 году выписал два поддельных чека на $430, чтобы купить одежду и обувь в небольшом магазине в пригороде Рио-де-Жанейро. Владелец магазина вскоре обратился в правоохранительные органы, и Сантосу было предъявлено уголовное обвинение в хищении. Издание подчеркивает, что с помощью видеосвязи Сантос появился на судебных слушаниях в Бразилии.

Он признался в краже и согласился выплатить компенсацию и штрафы в случае прекращения уголовного дела против него. Суд предоставил конгрессмену 30 дней на выплату $2 тыс. штрафа и $2,8 тыс. компенсации потерпевшему. Дело будет закрыто только после произведения выплат. Ранее Федеральная прокуратура США предъявила обвинения конгрессмену-республиканцу от штата Нью-Йорк Джорджу Сантосу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий