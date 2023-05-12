Американский конгрессмен Сантос признал вину в краже из магазина в Бразилии

Конгрессмен-республиканец Джордж Сантос, которого в США обвиняют в мошенничестве и незаконном отмывании денег, в четверг признал свою вину в краже из магазина в Бразилии. Об этом сообщает The Washington Post. В публикации отмечается, что данное дело продолжается практически 15 лет.

© Jonathan Ernst/Reuters

По данным правительства Бразилии, 19-летний Сантос в 2008 году выписал два поддельных чека на $430, чтобы купить одежду и обувь в небольшом магазине в пригороде Рио-де-Жанейро. Владелец магазина вскоре обратился в правоохранительные органы, и Сантосу было предъявлено уголовное обвинение в хищении. Издание подчеркивает, что с помощью видеосвязи Сантос появился на судебных слушаниях в Бразилии.