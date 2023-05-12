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В результате взрыва в доме под Дюссельдорфом пострадали более 30 человек

Под Дюссельдорфом в Германии более 30 человек получили различные травмы после взрыва в квартире, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правоохранительных органов города Меттман.

В результате взрыва в доме под Дюссельдорфом пострадали более 30 человек
© ТАСС

Среди пострадавших есть стражи порядка и спасатели. Полицейские были вызваны в многоэтажный дом. Поводом для этого, как предполагается, стал беспомощный человек в квартире на 11 этаже. Пока пожарные открывали дверь, мужчина неожиданно открыл ее изнутри. После этого произошел взрыв, причина которого неизвестна. Затем подозреваемый развел огонь, что затруднило проникновение в квартиру спасателей и действия следователей в помещении.

В настоящее время причина происшествия выясняется. Сотрудники правоохранительных органов задержали 57-летнего владельца квартиры, в которой произошел взрыв. В его жилище был найден труп женщины. Выясняются ее личность и обстоятельства гибели.

Прокуратура Дюссельдорфа рассматривает произошедшее как попытку убийства с причинением вреда здоровью нескольких человек.

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