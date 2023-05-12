В результате взрыва в доме под Дюссельдорфом пострадали более 30 человек

Под Дюссельдорфом в Германии более 30 человек получили различные травмы после взрыва в квартире, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правоохранительных органов города Меттман.

Среди пострадавших есть стражи порядка и спасатели. Полицейские были вызваны в многоэтажный дом. Поводом для этого, как предполагается, стал беспомощный человек в квартире на 11 этаже. Пока пожарные открывали дверь, мужчина неожиданно открыл ее изнутри. После этого произошел взрыв, причина которого неизвестна. Затем подозреваемый развел огонь, что затруднило проникновение в квартиру спасателей и действия следователей в помещении.