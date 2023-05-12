Мать убила ножом пятилетнего ребенка в Москве

42-летняя женщина убила своего пятилетнего ребенка в Москве. Его тело было найдено на месте преступления — в квартире на Рублевском шоссе, сообщает столичная прокуратура.

На теле убитого были обнаружено ножевое ранение шеи и следы удушения. На месте происшествия нашли кухонный нож со следами крови.

Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По данным ряда СМИ, в телефоне задержанной нашли посмертную фотографию ее ребенка.