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Мать убила ножом пятилетнего ребенка в Москве

42-летняя женщина убила своего пятилетнего ребенка в Москве. Его тело было найдено на месте преступления — в квартире на Рублевском шоссе, сообщает столичная прокуратура.

Мать убила ножом пятилетнего ребенка в Москве
© РИА Новости

На теле убитого были обнаружено ножевое ранение шеи и следы удушения. На месте происшествия нашли кухонный нож со следами крови.

Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По данным ряда СМИ, в телефоне задержанной нашли посмертную фотографию ее ребенка.

Ранее было опубликовано видео допроса родившей и убившей младенца в поезде МЦК москвички.

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