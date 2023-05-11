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В Москве арестовали более 311 млн рублей со счетов блогеров Чекалиных

Савеловский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере наложил обеспечительные меры на более чем 311 млн рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Артема и Валерии Чекалиных. Как уточнили ТАСС в четверг в пресс-службе суда, решение вступило в законную силу.

В Москве арестовали более 311 млн рублей со счетов блогеров Чекалиных
© ТАСС

"Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП "Чекалин Артем Александрович" в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах", - сказала представитель суда.

По ее словам, второе аналогичное постановление районный суд вынес в отношении ИП супруги Чекалина.

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