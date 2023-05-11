Женщина убила четырехлетнего ребенка в Москве

В Москве в квартире на Рублевском шоссе было обнаружено безжизненное тело четырехлетнего ребенка. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В прокуратуре Москвы отметили, что по подозрению в нанесении телесных повреждений малышу была задержана его мать.

Уточняется, что полицию на место инцидента вызвали соседи. Дверь стражам порядка никто не открыл, поэтому им пришлось ее вскрыть. В квартире было обнаружено тело убитого мальчика. Женщина также находилась в квартире.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».