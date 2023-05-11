$75.88-0.8182.89-1.26

Пропавшую актрису из «Улиц разбитых фонарей» нашли избитой и без одежды

Актрису Марину Гридасову, сыгравшую в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», нашли обнаженной во дворе у ее дома на набережной Фонтанки. Об этом пишет РЕН ТВ.

Пропавшую актрису из «Улиц разбитых фонарей» нашли избитой и без одежды
© кадр видео

Подруга актрисы рассказала, что пожилая женщина лежала без сознания на территории Апраксина Двора. На теле было множество ссадин, одежда полностью отсутствовала.

Врачи скорой отвезли ее в одну из городских клиник. При обследовании выяснилось, что у Гридасовой пневмония, сотрясение мозга и перелом челюсти. После этого актрису перевели в реанимацию.

Уточняется, что актрису обнаружили в день пропажи, 1 мая. При ней не было документов, разговаривать в силу известных причин она была не в состоянии, поэтому врачам и стражам порядка не удалось сразу выяснить, кем является обнаруженная женщина.

Полиция и волонтеры искали ее в течение недели, 9 мая поиски были прекращены.

В настоящее время Гридасова пришла в сознание, идет на поправку. В ближайшие дни ее должны перевести в обычную палату.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий