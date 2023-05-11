Пропавшую актрису из «Улиц разбитых фонарей» нашли избитой и без одежды

Актрису Марину Гридасову, сыгравшую в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», нашли обнаженной во дворе у ее дома на набережной Фонтанки. Об этом пишет РЕН ТВ.

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Подруга актрисы рассказала, что пожилая женщина лежала без сознания на территории Апраксина Двора. На теле было множество ссадин, одежда полностью отсутствовала.

Врачи скорой отвезли ее в одну из городских клиник. При обследовании выяснилось, что у Гридасовой пневмония, сотрясение мозга и перелом челюсти. После этого актрису перевели в реанимацию.

Уточняется, что актрису обнаружили в день пропажи, 1 мая. При ней не было документов, разговаривать в силу известных причин она была не в состоянии, поэтому врачам и стражам порядка не удалось сразу выяснить, кем является обнаруженная женщина.

Полиция и волонтеры искали ее в течение недели, 9 мая поиски были прекращены.