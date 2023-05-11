Пропавшую актрису из «Улиц разбитых фонарей» нашли избитой и без одежды
Актрису Марину Гридасову, сыгравшую в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», нашли обнаженной во дворе у ее дома на набережной Фонтанки. Об этом пишет РЕН ТВ.
Подруга актрисы рассказала, что пожилая женщина лежала без сознания на территории Апраксина Двора. На теле было множество ссадин, одежда полностью отсутствовала.
Врачи скорой отвезли ее в одну из городских клиник. При обследовании выяснилось, что у Гридасовой пневмония, сотрясение мозга и перелом челюсти. После этого актрису перевели в реанимацию.
Уточняется, что актрису обнаружили в день пропажи, 1 мая. При ней не было документов, разговаривать в силу известных причин она была не в состоянии, поэтому врачам и стражам порядка не удалось сразу выяснить, кем является обнаруженная женщина.
Полиция и волонтеры искали ее в течение недели, 9 мая поиски были прекращены.
В настоящее время Гридасова пришла в сознание, идет на поправку. В ближайшие дни ее должны перевести в обычную палату.