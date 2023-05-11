Власти Горловки сообщили о большом числе раненых при украинском обстреле

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) есть много пострадавших среди мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, силы Киева выпустили по центру Горловки семь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

«Много раненых мирных граждан», — констатировал Приходько.

Накануне представительство ДНР в в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отмечало, что ВСУ обстреляли Горловку из «Градов».