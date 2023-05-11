Власти Горловки сообщили о большом числе раненых при украинском обстреле
В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) есть много пострадавших среди мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
По его словам, силы Киева выпустили по центру Горловки семь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».
«Много раненых мирных граждан», — констатировал Приходько.
Накануне представительство ДНР в в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отмечало, что ВСУ обстреляли Горловку из «Градов».
В конце апреля сотрудники управления ФСБ по ДНР предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, которое готовила Служба безопасности Украины (СБУ). Сам Приходько заявил, что если бы взрывное устройство сработало, пострадали бы и жители дома, рядом с которым планировалось покушение.