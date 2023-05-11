В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области

В Мелитополе неизвестные совершили покушение на председателя суда Запорожской области. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Судья выжил, а двух его охранников госпитализировали с ранениями.

Балицкий отметил, что благодаря судье на территории области в короткие сроки была обеспечена работа правосудия и сформирован штат судей, суды смогли приступить к рассмотрению всех категорий дел. Покушение врио губернатора назвал очередной попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.

Следствие устанавливает причастных к преступлению.