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В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области

В Мелитополе неизвестные совершили покушение на председателя суда Запорожской области. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
© РИА Новости

Судья выжил, а двух его охранников госпитализировали с ранениями.

Балицкий отметил, что благодаря судье на территории области в короткие сроки была обеспечена работа правосудия и сформирован штат судей, суды смогли приступить к рассмотрению всех категорий дел. Покушение врио губернатора назвал очередной попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.

Бастрыкин рассказал подробности о покушении на Прилепина

Следствие устанавливает причастных к преступлению.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил о поиске соучастников обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина.

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