В аэропорту Москвы российский самолет сбил собаку

В московском аэропорту Жуковский воздушное судно российской авиакомпании «Уральские авиалинии» насмерть сбило собаку на взлетной полосе. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Происшествие случилось в понедельник, 8 мая, при выполнении посадки лайнера Airbus 321, выполнявшего рейс Душанбе — Москва.

«Авиадиспетчеры при заходе самолета на посадку не сообщали пилотам ни о каких препятствиях на взлетно-посадочной полосе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время инцидента никто из находившихся на борту 215 пассажиров, а также восьми членов экипажа не пострадал. Воздушное судно также не получило повреждений.