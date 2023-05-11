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В аэропорту Москвы российский самолет сбил собаку

В московском аэропорту Жуковский воздушное судно российской авиакомпании «Уральские авиалинии» насмерть сбило собаку на взлетной полосе. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

В аэропорту Москвы российский самолет сбил собаку
© Lenta.ru

Происшествие случилось в понедельник, 8 мая, при выполнении посадки лайнера Airbus 321, выполнявшего рейс Душанбе — Москва.

«Авиадиспетчеры при заходе самолета на посадку не сообщали пилотам ни о каких препятствиях на взлетно-посадочной полосе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время инцидента никто из находившихся на борту 215 пассажиров, а также восьми членов экипажа не пострадал. Воздушное судно также не получило повреждений.

Ранее 11 мая пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Норильске из-за технической неисправности. Уточняется, что Boeing 737-800 следовал из Уфы и сел в городе прибытия с разрушенной правой стойкой шасси.

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