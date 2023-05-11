Похожий на снаряд предмет обнаружили рядом с ТЭЦ в Москве

В Дмитровском районе Москвы рядом с ТЭЦ-21 обнаружили предмет, похожий на снаряд, сообщил РЕН ТВ. По информации источника телеканала, сейчас место оцеплено.

Оперативные службы прибыли на место и устанавливают, может ли предмет быть опасен. По данным Telegram-канала SHOT, полицейские оцепили место и ожидают прибытия саперов.

Подробности не уточняются. Взрывотехникам предстоит установить, может ли предполагаемый снаряд представлять опасность, или же это муляж.

Ранее СМИ сообщали, что самодельные взрывные устройства, которые были обнаружены в начале мая на опорах ЛЭП в Саратовской области, оказались муляжами.