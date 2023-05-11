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Похожий на снаряд предмет обнаружили рядом с ТЭЦ в Москве

В Дмитровском районе Москвы рядом с ТЭЦ-21 обнаружили предмет, похожий на снаряд, сообщил РЕН ТВ. По информации источника телеканала, сейчас место оцеплено.

Похожий на снаряд предмет обнаружили рядом с ТЭЦ в Москве
© News.ru

Оперативные службы прибыли на место и устанавливают, может ли предмет быть опасен. По данным Telegram-канала SHOT, полицейские оцепили место и ожидают прибытия саперов.

Подробности не уточняются. Взрывотехникам предстоит установить, может ли предполагаемый снаряд представлять опасность, или же это муляж.

Ранее СМИ сообщали, что самодельные взрывные устройства, которые были обнаружены в начале мая на опорах ЛЭП в Саратовской области, оказались муляжами.

До этого ночью 27 апреля на территории ТЭЦ в городе Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел взрыв. Местные жители рассказывали, что стены их домов дребезжали несколько секунд, осколками от взрыва оказались повреждены конюшня и манеж конного клуба, также задело трубу недостроенной котельной. SHOT со ссылкой на источник писал, что рядом с заброшенным зданием на территории ТЭЦ мог сдетонировать артиллерийский снаряд калибром от 122 до 152 миллиметров. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте взрывных устройств.

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