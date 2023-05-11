$75.88-0.8182.89-1.26

Пассажирский самолет аварийно сел в российском городе из-за неисправности

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в российском городе из-за неисправности шасси. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале ведомства.

Пассажирский самолет аварийно сел в российском городе из-за неисправности
© globallookpress.com

Уточняется, что Boeing 737-800 следовал из Уфы в Норильск и сел в городе прибытия с разрушенной правой стойкой шасси. На борту находились 73 человека, в том числе 6 членов экипажа. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

На место происшествия направились следователи. По факту случившегося будет проведена доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

Ранее другой российский самолет совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с датчиком разгерметизации. Пассажирскому Boeing 737, следовавшему рейсом Москва — Волгоград, пришлось вернуться в аэропорт вылета.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий