Замглавы Минстроя Татарстана задержали по подозрению во взяточничестве

Замглавы Минстроя Татарстана Абубакирову задержали по подозрению во взяточничестве
Заместителя министра строительства Татарстана Элеонору Абубакирову задержали по уголовному делу о получении взятки. Об этом пишет «Татар-информ».
Отмечается, что Абубакирова подозревается в получении взятки на сумму около 9 млн рублей, которые она получила на одном из предыдущих мест работы. В ближайшее время суд должен избрать для нее меру пресечения.
В отношении нее возбуждено уголовное дело, на месте жительства чиновницы прошел обыск.
Ранее сообщалось, что заместителя директора Департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По данным источника, Борщевскую заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022-2023 годах чиновница помогала фармкомпании АО «Ланцет» заключать договоры с региональным Депздравом без проведения тендеров.