Замглавы Минстроя Татарстана задержали по подозрению во взяточничестве

Заместителя министра строительства Татарстана Элеонору Абубакирову задержали по уголовному делу о получении взятки. Об этом пишет «Татар-информ».

Отмечается, что Абубакирова подозревается в получении взятки на сумму около 9 млн рублей, которые она получила на одном из предыдущих мест работы. В ближайшее время суд должен избрать для нее меру пресечения.

В отношении нее возбуждено уголовное дело, на месте жительства чиновницы прошел обыск.