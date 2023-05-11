В ТЦ в российском городе лифтом придавило рабочего
В Ярославле в торговом центре «Альтаир» лифтом придавило мужчину. Об этом сообщает региональный портал «ЯрНьюс».
По информации очевидцев, пострадавшим оказался российский рабочий. Горожанина с травмами увезли в больницу имени Соловьева.
Медики оценили его состояние как среднетяжелое. Рабочему понадобится оперативное лечение.
Ранее сообщалось, что в Москве газобетонный блок сорвался с высоты на рабочих, один человек погиб. Несчастный случай произошел на одном из строительных объектов на Шелепихинской набережной.
Представители столичной прокуратуры после происшествия организовали проверку.
До этого в Кирове упал башенный кран, в результате чего погиб рабочий. Это произошло на строительной площадке в новом микрорайоне.