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Бастрыкин рассказал подробности о покушении на Прилепина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что у обвиняемого в покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина были соучастники. Как сообщает ТАСС, в ходе Петербургского международного юридического форума он заявил, что сейчас личности преступников устанавливают.

Бастрыкин также рассказал, что силовики обнаружили тайник с боеприпасами, с помощью которых подорвали машину Прилепина, в Подмосковье. Само покушение на писателя он назвал хорошо подготовленной операцией украинских спецслужб.

Напомним, что покушение на Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. Злоумышленники подорвали машину Audi Q7, в которой находился писатель. В результате теракта погиб охранник общественного деятеля Александр Шубин. Прилепин получил тяжелые ранения и был переправлен вертолетом в ближайшую клинику.

В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина

По подозрению в совершении теракта правоохранители задержали мужчину. Он дал признательные показания. Диверсант рассказал, что его завербовали еще несколько лет назад — он давал необходимую информацию за деньги. Последним заданием стало покушение на Прилепина. Мужчина несколько дней следил за писателем и положил противотанковые мины на пути к дому общественника, одну из которых подорвал.

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