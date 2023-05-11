Бастрыкин рассказал подробности о покушении на Прилепина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что у обвиняемого в покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина были соучастники. Как сообщает ТАСС, в ходе Петербургского международного юридического форума он заявил, что сейчас личности преступников устанавливают.

Бастрыкин также рассказал, что силовики обнаружили тайник с боеприпасами, с помощью которых подорвали машину Прилепина, в Подмосковье. Само покушение на писателя он назвал хорошо подготовленной операцией украинских спецслужб.

Напомним, что покушение на Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. Злоумышленники подорвали машину Audi Q7, в которой находился писатель. В результате теракта погиб охранник общественного деятеля Александр Шубин. Прилепин получил тяжелые ранения и был переправлен вертолетом в ближайшую клинику.