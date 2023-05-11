Бастрыкин рассказал подробности о покушении на Прилепина
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что у обвиняемого в покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина были соучастники. Как сообщает ТАСС, в ходе Петербургского международного юридического форума он заявил, что сейчас личности преступников устанавливают.
Бастрыкин также рассказал, что силовики обнаружили тайник с боеприпасами, с помощью которых подорвали машину Прилепина, в Подмосковье. Само покушение на писателя он назвал хорошо подготовленной операцией украинских спецслужб.
Напомним, что покушение на Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. Злоумышленники подорвали машину Audi Q7, в которой находился писатель. В результате теракта погиб охранник общественного деятеля Александр Шубин. Прилепин получил тяжелые ранения и был переправлен вертолетом в ближайшую клинику.
По подозрению в совершении теракта правоохранители задержали мужчину. Он дал признательные показания. Диверсант рассказал, что его завербовали еще несколько лет назад — он давал необходимую информацию за деньги. Последним заданием стало покушение на Прилепина. Мужчина несколько дней следил за писателем и положил противотанковые мины на пути к дому общественника, одну из которых подорвал.