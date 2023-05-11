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У стен российской больницы нашли выпавшую из окна пациентку

У стен Балаклавской больницы №9 в Севастополе нашли пациентку, выпавшую из окна палаты на третьем этаже. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

У стен российской больницы нашли выпавшую из окна пациентку
© РИА Новости

По информации авторов поста, женщину госпитализировали из-за проблем с кишечником и поместили в реанимацию. Когда россиянке стало лучше, ее перевели в отдельную палату. Во время вечернего обхода дежурный врач не заметил ничего странного, но уже через полчаса медсестра обнаружила, что пациентка выпала из окна. В результате она получила переломы ребер, костей таза и черепно-мозговую травму.

Как пишет канал, по одной из версий, произошедшему могли поспособствовать побочные эффекты от одного из медицинских препаратов, по второй — была нарушена техника безопасности.

Ранее в туалете неврологического отделения одной из больниц Югры совершил самоубийство пациент. Мужчину обнаружили еще живым, но спустя полчаса врачи зафиксировали его биологическую смерть. Как стало известно, россиянин поступил в медучреждение по собственной инициативе за сутки до гибели.

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