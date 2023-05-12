В Саратове пассажир напал на таксиста с электрошокером

В Саратове задержан 26-летний молодой человек, который дважды ударил электрошокером водителя такси. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.
"Мужчина, работающий в службе такси, сообщил, что 2 апреля в 6 часов утра приехал на адрес, указанный клиентом в приложении. Через какое-то время к нему подошел клиент и сказал, что ждал его у другого дома. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный нанес водителю два удара электрошокером", - отмечается в сообщении полиции.
Выяснилось, что нападавший был ранее судим за грабеж, разбой и кражу. По факту нападения на таксиста против него возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев. За это предусмотрена ответственность в виде ареста на срок до 6 месяцев.
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