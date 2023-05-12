В Саратове пассажир напал на таксиста с электрошокером

"Мужчина, работающий в службе такси, сообщил, что 2 апреля в 6 часов утра приехал на адрес, указанный клиентом в приложении. Через какое-то время к нему подошел клиент и сказал, что ждал его у другого дома. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный нанес водителю два удара электрошокером", - отмечается в сообщении полиции.