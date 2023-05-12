В Екатеринбурге посетитель ресторана быстрого питания Burger King набросился со стулом на сотрудников заведения. Конфликт попал на видео, которое опубликовал портал «E1.ru».

На кадрах видно ссору между одним из сотрудников ресторана и посетителем, которых разнимает администратор точки питания. Судя по их разговору, до начала записи мужчины успели подраться. Когда клиента просят покинуть зал, тот хватает стул и бросает его в сторону персонала. После этого россияне продолжают словесную перепалку, в ходе которой нападавший наносит официанту удар по лицу.

В результате сотрудникам Burger King удалось скрутить буйного посетителя, а затем вывести его на улицу и повалить на асфальт. В таком положении мужчину удерживали до приезда полиции.

Сотрудники МВД подтвердили изданию факт драки. В полиции рассказали, что вызов о конфликте поступил к ним вечером 11 мая. Прибывшие на место сотрудники ведомства задержали нападавшего и доставили в отделение. Проводится проверка.