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Россиянин напал со стулом на сотрудников Burger King и попал на видео

В Екатеринбурге посетитель ресторана быстрого питания Burger King набросился со стулом на сотрудников заведения. Конфликт попал на видео, которое опубликовал портал «E1.ru».

На кадрах видно ссору между одним из сотрудников ресторана и посетителем, которых разнимает администратор точки питания. Судя по их разговору, до начала записи мужчины успели подраться. Когда клиента просят покинуть зал, тот хватает стул и бросает его в сторону персонала. После этого россияне продолжают словесную перепалку, в ходе которой нападавший наносит официанту удар по лицу.

В результате сотрудникам Burger King удалось скрутить буйного посетителя, а затем вывести его на улицу и повалить на асфальт. В таком положении мужчину удерживали до приезда полиции.

Сотрудники МВД подтвердили изданию факт драки. В полиции рассказали, что вызов о конфликте поступил к ним вечером 11 мая. Прибывшие на место сотрудники ведомства задержали нападавшего и доставили в отделение. Проводится проверка.

Ранее в караоке-баре на улице Бебеля в Екатеринбурге избили троих граждан Китая. На кадрах с конфликтом видно двух вцепившихся друг в друга мужчин, которых пытаются разнять их знакомые. Постепенно ссора перерастает в драку, в которую оказываются втянуты около десяти человек.

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