"По горячим следам на прилегающей к кафе территории полицейские задержали нескольких нападавших. Кроме того, в кратчайшие сроки были установлены транспортные средства, на которых передвигались другие злоумышленники. В результате оперативно-разыскных мероприятий они были задержаны полицейскими в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, а также в городском округе Подольск. Все задержанные доставлены в ОМВД России по району Вешняки для дальнейшего разбирательства. Биты и ножи изъяты", - сказала она.