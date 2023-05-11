Сотрудники полиции задержали несколько человек, которые подозреваются в погроме кафе на Вешняковской улице на востоке Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По горячим следам на прилегающей к кафе территории полицейские задержали нескольких нападавших. Кроме того, в кратчайшие сроки были установлены транспортные средства, на которых передвигались другие злоумышленники. В результате оперативно-разыскных мероприятий они были задержаны полицейскими в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, а также в городском округе Подольск. Все задержанные доставлены в ОМВД России по району Вешняки для дальнейшего разбирательства. Биты и ножи изъяты", - сказала она.
Волк подтвердила, что нападение на посетителей и персонал кафе на Вешняковской улице на востоке Москвы произошла минувшей ночью. Нападавшие скрывали лица под масками, они повредили мебель и иное имущество, а затем скрылись.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также роль каждого из задержанных в произошедшем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавила представитель ведомства.
Как сообщил один из задержанных на видео, предоставленном ТАСС пресс-центром МВД России, нападение на кофе совершили порядка 15-18 человек. Он также подтвердил, что некоторые из них были с битами и ножами.
В правоохранительных органах ТАСС ранее информировали, что в кафе на востоке Москвы ворвались около 20 человек - уроженцы Средней Азии. По предварительным данным, причиной произошедшего стало требование хозяина кафе оплатить штраф, выписанный ранее за сломанный стол.