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Полиция изъяла биты и ножи у задержанных за погром в кафе Москвы уроженцев Средней Азии

Сотрудники полиции задержали несколько человек, которые подозреваются в погроме кафе на Вешняковской улице на востоке Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По горячим следам на прилегающей к кафе территории полицейские задержали нескольких нападавших. Кроме того, в кратчайшие сроки были установлены транспортные средства, на которых передвигались другие злоумышленники. В результате оперативно-разыскных мероприятий они были задержаны полицейскими в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, а также в городском округе Подольск. Все задержанные доставлены в ОМВД России по району Вешняки для дальнейшего разбирательства. Биты и ножи изъяты", - сказала она.

Волк подтвердила, что нападение на посетителей и персонал кафе на Вешняковской улице на востоке Москвы произошла минувшей ночью. Нападавшие скрывали лица под масками, они повредили мебель и иное имущество, а затем скрылись.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также роль каждого из задержанных в произошедшем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавила представитель ведомства.

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Как сообщил один из задержанных на видео, предоставленном ТАСС пресс-центром МВД России, нападение на кофе совершили порядка 15-18 человек. Он также подтвердил, что некоторые из них были с битами и ножами.

В правоохранительных органах ТАСС ранее информировали, что в кафе на востоке Москвы ворвались около 20 человек - уроженцы Средней Азии. По предварительным данным, причиной произошедшего стало требование хозяина кафе оплатить штраф, выписанный ранее за сломанный стол.

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