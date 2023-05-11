СК РФ намерен объявить в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом пишет ТАСС.

«Прокурора суда, председателей и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения, мы скоро объявим в розыск», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что досудебная палата МУС, выдала ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Им вменяется якобы незаконная депортация детей из Украины. Речь идет о детях, которых российская сторона вывезла из зоны боевых действий в безопасные районы.